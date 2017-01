ÉCLAIRAGE - Barack Obama a choisi son fief de Chicago pour délivrer son dernier discours en tant que président des États-Unis. Un moment qui pourra également être vécu en direct en France.

10/01/2017

Après huit ans passés à la Maison Blanche, Barack Obama va faire ses adieux. Le président démocrate, qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, a choisi la ville de Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis. Un rendez-vous très attendu alors que Michelle Obama, qui sera également au côté du vice-président Joe Biden, avait largement ému l'assemblée lors de son ultime discours à la Maison Blanche.



Les billets, à l'origine gratuits, pour assister à ce dernier discours se sont arrachés devant le "McCormick Place", ce centre de conférences présent en plein cœur de la ville de l'Illinois. Un lieu situé non loin de Grant Park, l'immense jardin public où Barack Obama avait pris la parole au soir de sa première victoire, le 5 novembre 2008. "Il a fallu longtemps. Mais ce soir, grâce à ce que nous avons accompli aujourd'hui et pendant cette élection, en ce moment historique, le changement est arrivé", avait lancé le premier président noir de l'histoire des États-Unis après sa victoire écrasante sur son adversaire républicain John McCain.



Quel sera le contenu du discours ce mardi 10 janvier 2017 ? Selon son chef de cabinet Denis McDonough, cité par CBS, Barack Obama devrait mettre l'accent sur l'unité : "L'importance de rester ensemble, de travailler ensemble, de défendre ce en quoi l'on croit, et de se battre farouchement pour cela".

Les chaînes américaines cassent leur grille

Toutes les grandes chaînes américaines, d'informations ou non, ont décidé d'adapter leur programme pour diffuser en direct cet ultime discours de Barack Obama en tant que président des États-Unis. Fox, CBS, ABC ou encore CBS seront donc sur le pont. La Maison Blanche va également diffuser le discours en direct sur son site Internet et sur sa page Facebook afin de permettre au plus grand nombre d'écouter ces quelques mots.



Le rendez-vous est pris aux États-Unis mais pas seulement. En France, comme dans de nombreux pays du monde, les yeux seront rivés outre-Atlantique pour ce moment placé sous le signe de l'émotion mais aussi de la solennité alors que Donald Trump arrivera officiellement à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. À Chicago, le discours commencera mardi 10 janvier à 21 heures. En France, les plus téméraires devront se lever (ou se coucher) à 4 heures du matin pour y assister en direct.