Un Autrichien d'origine albanaise et âgé de 18 ans planifiait de passer à l'acte à Vienne "entre le 15 et le 21 janvier", selon le ministère de l'Intérieur.

L'Autriche a évité le pire. Un attentat imminent a été contrecarré à Vienne grâce à l'arrestation, vendredi 20 janvier, d'un homme de 18 ans soupçonné de radicalisation. Dans la nuit, les autorités tentaient encore de cerner le profil du suspect. "Nos forces de police sont rapidement parvenues à arrêter un suspect, empêchant ainsi un probable attentat terroriste à Vienne", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Wolfgang Sobotka lors d'une conférence de presse, qui a évoqué une attaque à l'explosif.



L'interpellation de cet Autrichien de 18 ans d'origine albanaise s'est déroulée en début de soirée dans la capitale du pays. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer ses liens avec la mouvance de "l'islamisme radical ", a ajouté le ministre, évoquant "plusieurs indices" en cours de vérification laissant supposer une radicalisation. Des pistes laissent à penser que le jeune homme n'était pas seul et faisait partie d'un réseau plus large. L'information "décisive" ayant conduit à son arrestation a été transmise par "des services de renseignements étrangers".

Attentat planifié "entre le 15 et le 21 janvier"

Les forces spéciales sont intervenues autour de 18h dans un quartier du sud de Vienne, où le jeune homme était domicilié et était sous surveillance depuis quelques jours, selon le ministre de l'Intérieur. Il n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Sur son site internet, le journal Krone Zeitung a publié un document selon lequel la menace émanait d'un groupe "islamiste radical" originaire d'Albanie, sympathisant de l'État islamique (EI) en vue d'un attentat "entre le 15 et le 21 janvier".



Selon ce document, un sympathisant de l'EI parlant allemand aurait préparé les explosifs en Allemagne et avait l'intention de les transporter à Vienne pour l'attaque envisagée. Le ministère n'a pas confirmé ces informations, mais a recommandé la plus grande vigilance à la population dans les lieux publics, appelant à signaler tout événement suspect. "Cette affaire montre que l'Autriche n'est pas un îlot sacré. Que l'Autriche, comme l'Europe, doit se préparer à des situations de terrorisme", a averti le ministre de l'Intérieur.