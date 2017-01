Selon la télévision d'État, le principal suspect dans l'attaque d'une boîte de nuit d'Istanbul a été arrêté. 39 personnes avaient péri dans cette attaque revendiquée par Daesh.

Crédit : AP/SIPA Les ambulances devant la discothèque d'Istanbul attaquée le soir du 31 décembre 2016

par Julien Absalon , Avec AFP publié le 16/01/2017 à 22:55

Les autorités turques ont-elle procédé à l'arrestation du terroriste de l'attentat d'Istanbul, survenu au Nouvel An ? Selon la télévision d'État TRT, le suspect principal de cette attaque a été arrêté lundi 16 janvier. L'individu a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier stambouliote d'Esenyurt au cours d'une opération policière.



Durant la nuit du Nouvel An, 39 personnes dont 27 étrangers (notamment du Liban, d'Arabie saoudite, d'Israël, d'Irak ou du Maroc) et 12 Turcs avaient été abattues par le tueur présumé dans une célèbre discothèque d'Istanbul, le Reina, située au bord du Bosphore sur la rive européenne d'Istanbul. Le carnage avait été revendiqué par le groupe État islamiquequi reproche à la Turquie, pays à majorité musulmane, son intervention en Syrie et sa participation à la coalition menée par Washington pour combattre le groupe jihadiste en Syrie et en Irak.



Jusqu'à présent, au moins 35 personnes ont été arrêtés en liaison avec l'attentat, selon l'agence Anadolu. Des médias ont évoqué l'existence possible d'une cellule comprenant des jihadistes originaires d'Asie centrale. Ils ont aussi rapporté que le tueur présumé, au nom de guerre d'Abou Mohammad Khorassani, se serait installé en novembre à Konya avec sa famille.