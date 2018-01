Mer de Chine : la marée noire a triplé de taille en quatre jours

publié le 23/01/2018 à 06:04

La nappe d'hydrocarbure a triplé en quatre jours. La semaine dernière, je vous parlais d'une pollution de 100 kilomètres carrés. Des images prises par satellite, montrent désormais une nappe de 330 kilomètres carrés (plus de trois fois la ville de Paris).



Cette marée noire a pour origine une collision, le 14 janvier, entre un pétrolier iranien et un navire de commerce chinois. Le pétrolier a brûlé. Son équipage, composé de 32 marins, a disparu. Le bateau a fini par couler, avec une cargaison de plus de 100.000 tonnes de "condensats". Il s'agit d'un pétrole léger et très toxique.

Une partie de l'hydrocarbure remonte à la surface. Mais une autre reste en-dessous, comme un nuage sous-marin de pollution. Il empoisonne tout ce qui nage : les poissons, le plancton. C'est une zone où se reproduisent beaucoup d'espèces de poissons, des calamars, et où passent aussi des baleines (c'est leur couloir de migration).

Des pêcheurs résignés

C'est l'un des sites de pêche les plus importants en Chine. Cela dit, les pêcheurs semblent assez résignés, car cette région était déjà très polluée. Une pollution qui vient du continent, des fleuves chinois, du Yangtsé. Les poissons commençaient à s'y faire rare. La marée noire risque donc de tuer ce qui reste. Les pêcheurs iront plus au nord.



La vraie question pour repleupler un jour cette zone est comment réduire la pollution sur le continent et arrêter de transformer les fleuves en poubelles ? Les autorités chinoises prennent de mesures, mais il faudra des décennies pour reconstituer les écosystèmes.