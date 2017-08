publié le 24/08/2017 à 16:42

Une semaine après les attentats de Barcelone et de Cambrils, le porte-parole du tribunal de Madrid a annoncé qu'un des membres de la cellule jihadiste soupçonnée d'être à l'origine des attaques meurtrières, a été relâché jeudi 24 août et placé en contrôle judiciaire. Prénommé Salh El Karib, l'homme tenait une boutique d'appels téléphoniques à Ripoll, une petite ville située dans les Pyrénées, et où vivaient la plupart des suspects.



Il est resté en garde à vue quatre jours, avant d'être relâché pour faute de preuves. "Les indices n'ont pas permis d'établir [...] l'existence d'éléments suffisamment solides pour prendre une mesure aussi grave et exceptionnelle qu'est la détention provisoire", a déclaré le juge Fernando Andreu dans son ordonnance.



L'enquête devra cependant déterminer l'éventuelle collaboration de Salh El Karib, arrêté à Ripoll, dans l'organisation des attaques. L'homme doit se présenter au juge toutes les semaines, ne doit pas changer de domicile, et a interdiction de quitter le territoire espagnol. Selon ses déclarations au juge, Salh El Karib avait acheté pour Driss Oukabir, un autre membre de la cellule encore en vie, un billet d'avion pour le Maroc avec sa carte de crédit. Il a assuré que c'était pour lui rendre service et qu'il a été remboursé en liquide.