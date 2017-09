Attentat à Londres : arrestation "importante" d'un homme de 18 ans

publié le 16/09/2017 à 12:00

Une "chasse à l'homme" était en cours. Un homme de 18 ans a été interpellé samedi 16 septembre à Douvres (sud-est), au lendemain de l'attentat à la bombe qui a blessé une trentaine de personnes dans le métro de Londres. Les autorités ont indiqué qu'il s'agissait d'une arrestation "importante" pour le déroulement de l'enquête sur cette attaque revendiquée par Daesh.



Selon la BBC, le jeune suspect a été arrêté dans la zone portuaire de Douvres, la ville britannique la plus proche des côtes françaises. Il doit être transféré sous peu vers un poste de police du sud de Londres.

"Bien que nous soyons satisfaits des progrès réalisés, l'enquête se poursuit et le niveau de la menace demeure critique", a déclaré le vice-commissaire adjoint Neil Basu, cité par The Guardian. "La population doit rester vigilante et nos équipes continuent de travailler sur cette enquête complexe. À ce stade, nous ne changeons pas nos mesures de sécurité", a-t-il été précisé, alors que le niveau d'alerte a été relevé du niveau "grave" à celui de "critique".

Quelques heures après l'attaque, la police britannique faisait savoir qu'elle recherchait "des suspects". Le maire de Londres, Sadiq Khan, affirmait de son côté qu'une "chasse à l'homme" était en cours pour retrouver les personnes liées à la pose de l'engin explosif artisanal qui a explosé dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de Londres.