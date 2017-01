Les autorités turques ont identifié l'auteur de l'attentat d'Istanbul, qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit le soir du Nouvel An.

La police turque a diffusé le portrait du suspect de l'attentat d'Istanbul.

par François Quivoron , Avec AFP publié le 04/01/2017 à 08:41

Quatre jours après l'attentat meurtrier dans un établissement de nuit à Istanbul, qui a fait 39 victimes au cours de la soirée du Nouvel An, les autorités turques ont annoncé ce mercredi 4 janvier avoir identifié l'auteur de l'attaque. "La personne qui a commis l'attentat terroriste d'Istanbul a été identifiée", a déclaré Mevlüt Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères, à l'agence progouvernementale Anadolu.



Les détails sur l'auteur de l'attentat revendiqué par le groupe État islamique, qui était toujours en fuite mercredi, n'ont pas été précisés au cours de cette annonce. Selon les médias turcs, l'auteur de l'attentat pourrait être originaire d'un pays d'Asie centrale. L'enquête a permis, d'après le gouvernement d'Ankara, de rassembler des "données relatives aux empreintes digitales et à l'apparence" du tueur. Des photos du terroriste présumé ont été diffusées mardi.



Seize personnes étaient retenues en garde à vue mardi, dont l'épouse de l'assaillant présumé et deux étrangers interpellés à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, selon l'agence de presse Dogan. L'attentat est survenu alors que l'armée turque tente, au prix de lourdes pertes, de reprendre la ville d'Al-Bab, un bastion de l'EI dans le nord de la Syrie où Ankara mène une offensive contre les jihadistes, mais aussi les milices kurdes.