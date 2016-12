L'auteur de l'attaque au camion-bélier avait prêté allégeance au groupe islamique dans une vidéo diffusée par l'agence de propagande, Amaq.

Crédit : Tobias SCHWARZ / AFP Le marché de Noël de Breidscheidplatz, à l'ouest de Berlin, frappé par un attentat

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 16:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le principal suspect de l'attentat de Berlin a été abattu ce vendredi 23 décembre à Milan. Identifié au surlendemain de l'attaque terroriste menée sur le marché de Noël, Anis Amri a été retrouvé en Italie quatre jours après les faits. L'auteur de cette attaque, un ressortissant tunisien de 24 ans, avait prêté allégeance à Daesh dans une vidéo diffusée ce vendredi par l'agence de propagande de l'organisation terroriste, Amaq.



L'enregistrement montre Anis Amri faire allégeance au chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. L'homme, qui apparaît debout vêtu d'un manteau sur ce qui semble être une passerelle au dessus d'un fleuve, s'adresse directement à la caméra. Il dit son intention de venger les musulmans victimes de raids aériens et appelle à attaquer les "croisés". La date et le lieu de l'enregistrement, qui dure près de trois minutes, ne sont pas mentionnés.



Un peu plus tôt vendredi, Amaq avait diffusé un communiqué affirmant que l'homme abattu à Milan par la police italienne était l'auteur de l'attaque de Berlin. L'organisation terroriste avait revendiqué cet attentat le 20 décembre, qui a fait 12 morts et 48 blessés à Berlin. "Un soldat de l'EI a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale" anti-État Islamique, a précisé l'agence.