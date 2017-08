publié le 14/08/2017 à 12:17

Emmanuel Macron a condamné "l'attaque terroriste" contre un restaurant de Ouagadougou. "Les autorités françaises et burkinabés sont restées en contact étroit dans le courant de la nuit", indique l'Élysée. Le chef de l'État doit s'entretenir "dans la journée" avec son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, "pour évaluer la situation".



Le président de la République salue "la mobilisation efficace des autorités burkinabés pour mettre fin à cette attaque" et exprime "sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles de victimes". Il "rappelle que la France demeurera engagée aux côtés des pays de la région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes et accélérer la mise en place de la force du G5 Sahel", poursuit l'Elysée.

Selon le Parquet de Paris, au moins une victime française a été identifiée parmi les personnes tuées lors de l'attaque jihadiste, qui a fait 18 morts au total. L'Élysée rappelle par ailleurs que "des messages de vigilance" ont été adressés aux Français présents dans la région. Les Français résidents au Burkina Faso et les Français de passage inscrits sur le dispositif Ariane ont été alertés par l’ambassade, invités à éviter le secteur et à rassurer leurs proches. Un numéro de réponse téléphonique a été ouvert à l’ambassade : +226.25.49.66.20.