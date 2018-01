Angleterre : un boucher sort d'une chambre froide grâce à un boudin

publié le 18/01/2018 à 14:19

Ce boucher charcutier de Totnes, au sud-ouest de l'Angleterre, s'appelle Chris McCab. Il a 70 ans. C'est un expert renommé de la saucisse fumée et du jambon d'York, qu'il entrepose notamment dans la chambre froide de sa boutique. Là où précisément il vient d'entrer pour aller chercher un peu de marchandise. Quand la porte, soudain, s'est refermée.



Il fait ici -20°C, Chris le boucher est en simple blouse et chemise. Il essaie d'ouvrir cette maudite porte mais rien ne fonctionne, la serrure est gelée. Il se met à tambouriner mais personne ne l'entend, il commence à grelotter et à paniquer. Il décide alors le tout pour le tout : défoncer la serrure.

Il frappe donc avec une côte de boeuf, puis avec un rôti de porc, qui lui échappent. Il va alors se saisir d'un énorme boudin noir congelé. Et c'est effectivement ce boudin, autre spécialité maison utilisée comme un gourdin, qui lui a sauvé la vie. Une vraie chance, puisque le charcutier en avait vendu deux le matin même. C'était le dernier qu'il lui restait...