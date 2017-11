et AFP

publié le 20/11/2017 à 07:19

Faute d'alternative, l'Allemagne se prépare à plusieurs semaines ou mois de paralysie politique. Angela Merkel a "déploré" dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 octobre l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement en Allemagne suite aux dernières élections législatives, qui plonge le pays dans la crise.



C'est un échec qui pèse lourd pour l'avenir d'Angela Merkel et donc aussi pour de la première puissance économique européenne. Les partenaires libéraux de la chancelière ont quitté la table des discussions à une heure du matin. "Je déplore que nous n'ayons pu trouver une solution commune" entre son parti conservateur CDU, son allié bavarois CSU, les libéraux et les écologistes, a déclaré Angela Merkel à la presse à Berlin à l'issue d'une ultime session de tractations de douze heures.

Un retour aux urnes en 2018 ?

Conséquence de cet échec : les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Au pouvoir depuis 2005, la chancelière a remporté les dernières législatives avec le pire score depuis 1949 pour son parti conservateur, dans un contexte de percée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'un million de migrants.



Cependant, la constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut en théorie, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les quatre partis. Mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude.

Angela Merkel peut-elle rester en poste ?

Cette situation, ajoutée au refus des sociaux-démocrates de continuer à gouverner avec elle, la prive de majorité évidente au Bundestag. Reste donc l'issue la plus probable: de nouvelles élections. Fragilisée par la faiblesse des scores des dernières législatives, Angela Merkel avait rejeté l'idée de se faire élire pour un quatrième mandat à la tête d'un gouvernement minoritaire. La chancelière aura donc toutes les peines à convaincre son parti de mener la bataille.





Cet échec gouvernemental est aussi son échec personnel. Selon un sondage, plus de 60% des Allemands pensent qu'elle ne pourra plus rester en poste désormais.