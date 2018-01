Coalition en Allemagne : "Un 'oui' sans enthousiasme", selon Olivier Mazerolle

publié le 21/01/2018 à 20:05

Le parti social-démocrate allemand (SPD) avance timidement vers une future coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel. Le SPD a approuvé ce dimanche 21 janvier d'une courte majorité l'ouverture de négociations formelles pour former un gouvernement commun. "C'est un 'oui' sans enthousiasme qui, en plus, va être soumis à tous les adhérents socialistes (...) donc il y aura encore plusieurs semaines de discussions avant qu'il y ait un gouvernement", fait remarquer Olivier Mazerolle.



"S'il est formé, ce gouvernement sera bancal, estime le journaliste politique, parce que cette coalition est surtout provoquée par la peur d'une montée du parti d'extrême-droite, l'AFD, en cas d'élections anticipées. Mais, sur le fond, chrétiens-démocrates et socialistes sont en désaccord à peu près sur tout".



L'Europe au cœur des débats

Toutefois, cette avancée vers une coalition est "une bonne nouvelle" selon Olivier Mazerolle. "C'est mieux que rien. Il y a même quelque chose de très positif, estime-t-il : les socialistes, qui n'ont pas obtenu grand chose dans leur accord avec Merkel, ont réussi à placer l'Europe en tête de chapitre du programme du futur gouvernement, s'il est créé".

Les socialistes allemands estiment qu'il faut avancer sur l'Europe dans le sens souhaité par Emmanuel Macron. "Si ça n'avance pas, il y aura toujours de leur part la menace d'un divorce. Voilà qui pourrait inciter Angela Merkel à se montrer plus allante qu'elle ne le voudrait".