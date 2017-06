et AFP

publié le 21/06/2017 à 10:08

Les deux photos ont fait scandale en Algérie chez les internautes. Dimanche 18 juin, un homme a publié des images d'un bébé suspendu par son t-shirt dans le vide, depuis un immeuble de plusieurs étages. Il menaçait de lâcher l'enfant, âgé de moins de 18 mois, s'il n'obtenait pas plus de 1.000 "like" sur sa page Facebook.



"Mettez j’aime ou je le jette", a écrit l'homme sur sa page, rapporte El Watan. Le réseau algérien pour la protection des droits de l'enfance s'est porté partie civile dans l'affaire, ajoute aussi le quotidien.

Arrêté, l'homme a été jugé lundi 19 et condamné à deux ans de prison ferme pour "mise en danger d'un nourrisson" et "publication de l'image de l'enfant sur internet",



"Vu la gravité des faits, les services de sécurité ont diligenté une enquête pour identifier le suspect", a expliqué la Direction générale de la Sûreté d'Alger dans un communiqué, sans préciser ses liens de parenté avec l'enfant: il a été "arrêté en un temps record" dimanche et "présenté devant les juridictions compétentes".