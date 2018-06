publié le 06/06/2018 à 06:15

C'est un robot qui ressemble à une table de ping-pong sur roulettes. Il avance tout seul sur les cultures avec des panneaux solaires et un réservoir de désherbant. Devant, il a une camera qui repère précisément s'il y a sur le sol des mauvaises herbes (il les reconnait).



Avec deux petits bras, il va pulvériser l'herbicide juste sur la racine de la plante. C'est de la très haute précision, qui permet de deviser par vingt (et même parfois plus) les quantités de produits utilisées.

Ce robot s'appelle EcoRobotix. Il a été inventé par des Suisses. L'agriculteur n'a rien à faire : le robot rentre tout seul dans son petit hangar recharger se batterie électrique. Il y en a trois en France qui sont testés pour l'instant sur des cultures de betteraves à sucre.

On parle évidemment beaucoup du glyphosate depuis quelques temps. À défaut de pouvoir éliminer complément les traitements chimiques pour l'instant, ce robot doit permettre de les réduire. C'est un gain d'argent pour l'agriculteur, et puis c'est meilleur pour les sols et les nappes phréatiques.

> Une vidéo présentant le robot EcoRobotix

C'est un salon étonnant qui se tient pendant deux jours dans le Gers, avec notamment le concours national de robots agricoles. Au milieu de bottes de pailles, des robots dignes de ceux de Star Wars s'affrontent. Ils ont été inventés par des étudiants.



Car pour rester compétitif et respecter l'environnement, les agriculteurs ont de plus en plus besoin de ces nouvelles technologies. Il va falloir s'habituer à voir dans la campagne des champs de blé, des vaches et des robots.