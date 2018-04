États-Unis : le trésor maudit de Santa Fe

publié le 22/04/2018 à 09:07

Ce dimanche 22 avril au matin, on part quelque part dans les montagnes Rocheuses aux États-Unis pour une chasse au trésor sur laquelle plane peut-être une malédiction. Ce trésor, c'est un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses : 110 diamants et autant de rubis. Un butin d'une valeur de plus de deux millions de dollars. Il a été caché en 2010 à une dizaine de kilomètres au nord de Santa Fe par le richissime antiquaire américain Forrest Fenn.



C'est lui qui à l'époque a imaginé cette course au trésor au cœur même de ce paysage aride et rocailleux. Le règlement est tout simple, tout le monde peut participer et celui qui trouve le trésor le garde. Seul indice pour cela, un poème de 24 lignes qu'il a lui même composé. Il donne les clés de l'endroit où se trouve le pactole, à condition bien sûr de pouvoir les décoder. "Votre effort vaudra bien le froid, dit le dernier paragraphe, si vous êtes brave et dans le bois, je vous donne le titre de l'or".

Quatre hommes sont déjà morts

Sauf que ceux qui ont suivi à la lettre ces recommandations, n'en sont pas revenus. Quatre hommes effectivement sont déjà morts en s'approchant du trésor. Le dernier en date, 53 ans, avait fait des centaines de kilomètres pour rejoindre le parc de Yellowstone. À ses proches, il avait confié avoir décrypté le poème. Au mois de juin, il a glissé d'un haut d'une falaise. Quasiment au même moment, les rangers découvraient le corps d'un précédent chasseur de trésor porté disparu, noyé dans la rivière Arkansas.

Lui aussi avait progressé, strophe après strophe, jusqu'à la dernière du poème. L'antiquaire Forrest Fenn se dit attristé par ces drames mais répète que le trésor n'a pas bougé de place. Il affirme que même à son âge, 88 ans, et le cancer qui l'a affaibli, il pourrait facilement l'atteindre. La traque repose sur sa seule parole. Une parole suffisante pour qu'une cinquantaine de chercheurs arpentent en permanence ce lieu, qu'on a fini par surnommer la vallée des diamants.