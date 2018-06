publié le 05/06/2018 à 21:53

Le premier mot de Joe Brady a surpris ses parents. Et pour cause, ce n'était ni "maman" ou "papa", mais bien "Alexa" que le bébé a réussi à prononcer pour la première fois, du nom de l'assistant vocal d'Amazon, rapporte le journal Metro.



Le fils de Lottie Ledger, 21 ans et Mark Brady, 22 ans, a découvert l'objet connecté chez ses grands-parents, racontent-ils. Alexa agit sur commande vocale : pour activer de la musique, programmer un réveil ou encore obtenir un renseignement, il suffit de s'adresser à lui en commençant sa phrase par "Alexa".

La mère de ce petit Britannique a expliqué que "c'était l'une des seules choses qui pouvait lui provoquer une réaction à l'époque". Le bébé pouvait rire des heures en entendant Alexa lui dire qu'elle n'avait pas compris sa demande.

Dès qu'il a essayé de prononcer ce premier mot, ses parents l'ont encouragé, sans vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Puis, ils ont remarqué que Joe courait vers l'objet quand il essayait de parler, et ont compris. Aujourd'hui âgé de 18 mois, le jeune homme s'est découvert d'autres passions et n'a plus d'obsession pour l'assistant vocal. Ses parents assurent que depuis, il a enrichi son vocabulaire.