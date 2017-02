Qui percera le mystère du manuscrit de Voynich ?

Cet ouvrage du XVe siècle, écrit dans un dialecte incompréhensible, attise la curiosité de nombreux scientifiques.

par Adeline François publié le 14/02/2017 à 10:59

C'est un livre de 250 pages environ, un document anonyme qui date du XVe siècle. Le manuscrit de Voynich constitue depuis 500 ans le plus grand mystère de la littérature et porte le nom d'un bibliophile polonais qui l'avait acheté en 1912 à une communauté jésuite d'Italie. Cet ouvrage, écrit dans une langue inconnue ou codée, sans ponctuation avec des illustrations de plantes qui ne ressemblent à rien de connu, des animaux imaginaires, comporte aussi des illustrations de pharmacologie et des recettes. Le Voynich est donc devenu l'obsession des cryptographes du monde entier. Le philosophe américain Newbold en a même perdu la raison. Le pauvre homme est mort fou en 1926. Et même le chef de la Nasa, pourtant capable de décrypter les codes de l'armée japonaise pendant la guerre, s'y est cassé les dents.



C'est le journal La Croix, dans ses pages sciences, qui s'intéresse ce mardi à ce "manuscrit qui défie la science". Le carbone 14 a permis daté l'ouvrage entre 1404 et 1438. La cryptanalyse linguistique a quant à elle fait apparaître une proximité des écrits avec les langues latines. S'agit-il d'un dialecte perdu ? "Il y a en tout cas", explique un cryptographe, "la volonté de construction d'un langage, avec des abréviations".



Le livre est conservé à la bibliothèque des ouvrages rares de l'université de Yale, aux États-Unis. La règle est simple : l'interdiction d'y toucher sous peine d’abîmer les pages qui sont en vélin, c'est à dire en peau de veau mort-né. Comment percer son mystère si on ne peut le consulter ? L'université de Yale vient de confier à un éditeur espagnol la délicate mission de le reproduire à l'identique sur le même papier vélin. Un travail d'orfèvre, qui devrait être achevé cet été. Ce fac-similé sera reproduit à 900 exemplaires, 400 acquéreurs se sont déjà fait connaitre. Parmi eux, se trouve peut-être celui qui percera l'énigme passionnante du Voynich.

Le casse-tête des banlieues

"Comment éteindre le feu ?", s'interroge en une Le Parisien. Le journaliste Frédéric Vézard constate que les médecins appelés au chevet de ce grand corps malade que sont les quartiers populaires n'ont jamais réussi à s'accorder sur un diagnostic. Ceux de gauche considèrent que l'origine du mal est avant tout sociale, ceux de droite estiment qu'il s'agit d'abord d'un problème de délinquance. Et la presse tout entière de s'accorder : c'est le Front national qui en profite.



La solution se trouve peut-être dans Le Monde de cet après-midi : et si les mamans des quartiers étaient l'ultime rempart contre les émeutes ? Organisées en associations, les mères des jeunes des quartiers sensibles se mobilisent pour éviter l'embrasement des cités comme en 2005. La différence avec 2005 est qu'à l'époque, les mamans étaient des immigrées de la première génération, la plupart illettrées. La deuxième génération est beaucoup plus cultivée et connait le fonctionnement des institutions.

Les mystères de l'amour

La presse fête à sa manière la Saint-Valentin. Le Courrier Picard fait sa une sur "Le désamour Fillon". En revanche La nouvelle république du centre nous raconte en une "Un coup de foudre à la maison de retraite". La voix du Nord de son côté se penche sur un des mystères de l'amour : "Pourquoi les mauvais garçons ont-ils la cote ?", tandis que Le Parisien, sous le titre "Monte le son baby", publie un sondage sur nos musiques préférées pour une belle nuit d'amour. TOP 3 : Donna Summer, Rihanna et Marvin Gaye. On apprend également que 61% des Français sont persuadés d'être plus performants avec de la musique en fondsonore.

Le grand soir

Ce soir c'est LE grand soir. Pas le grand soir de la Saint-Valentin, mais "Le grand soir" de Ligue des champions, comme le titre L'Équipe. "PSG-barcelone, la revue des deux mondes", titre joliment Libération tandis que L'Équipe tente de percer le mystère de cette montagne catalane qui parait infranchissable.



Mais c'est toujours possible, veut croire le journal, et puis en fait peu importe. Ce qui compte, comme l'écrit Vincent Duluc, c'est de "goûter le plaisir, l'extrême excitation de ces soirées différentes, se réjouir de vivre ces jours sans pareil qui permettent à la fois de voir jouer Lionel Messi sous nos fenêtres et d'espérer le mettre à la porte, une déclaration d'amour au foot en somme".