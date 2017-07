publié le 06/07/2017 à 18:46

C'est la nouvelle coqueluche d'internet. En seulement dix secondes de vidéo, vue au moins 500.000 fois pour l'heure, un petit garçon français de 8 ans a réussi à provoquer l'hilarité de nombreux internautes. Comment ? Avec une simple devinette énoncée de sa voix enfantine. "Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?", demande-t-il innocemment, avant de répondre avec une moue adorable : "Jonathan !" Évidemment.



Il n'en fallait pas plus pour que la séquence devienne virale et soit partagée à plus de 100.000 reprises sur les réseaux sociaux. Ce qui était au départ une simple scène familiale est devenu une véritable blague.

Selon Le HuffPost, qui est parvenu à joindre l'entourage du petit garçon "c'était pour rire en famille et entre amis." Adrien, n'avait pas prévu de devenir si célèbre, alors qu'il était filmé au bord d'un terrain de foot par son cousin.

Un succès foudroyant

"C'est un clown naturellement, par ses mimiques et ses expressions", confie la maman du jeune comique au site. D'ailleurs, elle raconte aussi que le petit garçon ne prend pas tout à fait la mesure de ce succès foudroyant. "Il ne se rend pas réellement compte du raz-de-marée. Il me demande s'il va passer à la télé !" La télé, ce n'est peut-être pas pour demain, mais dans quelques années, qui sait ?