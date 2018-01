publié le 10/01/2018 à 20:54

Des caméras durant les interventions des pompiers. C'est l'une des mesures mises en place dans le Nord dans les jours prochains afin de sécuriser les conditions de travail des soldats du feu. Après les nombreuses agressions dont ils ont fait l'objet, un Comité hygiène et sécurité (CHSCT) exceptionnel s'est tenu ce mardi 9 janvier au sein de la préfecture de Lille pour faire changer les choses.



Comme le rapporte 20 Minutes, cette réaction fait suite à de multiples agressions dont ont été victimes les pompiers récemment dans le département. À Roubaix, dans la nuit de samedi à dimanche, trois pompiers ont été la cible d'injures, de crachats et de coups de la part de la compagne d'un homme victime d'une fracture qu'ils secouraient.

Ainsi, face à ce nombre d'agressions, en plus d'une formation à la protection contre les violences urbaines et de l'établissement de conventions avec la police dans les zones à risque, les pompiers volontaires seront équipés d'une caméra piéton afin de pouvoir filmer en cas d'agression dans le département du Nord. C'est une protection décidée par le préfet de Lille.

Un "pansement sur une jambe de bois"

Une mesure qui semble loin de satisfaire l'ensemble des pompiers visés. "Et si on nous arrache la caméra, on fait quoi ?", se demande Quentin de Velder, pompier élu (syndicat CGT) au CHSCT, en désaccord avec cette mesure qu’il juge insuffisante. Le syndicaliste pointe du doigt le manque d'effectifs de la police réellement en cause selon lui. "Le problème vient du manque d’effectif de la police. Il est prévu qu’en cas d’urgence, les policiers puissent intervenir rapidement partout, ce qui est loin d’être le cas", assure-t-il à 20 Minutes.



"Avec cette histoire de caméras, on se contente de mettre un pansement sur une jambe de bois. Nous refusons que les pompiers soient transformés en policiers. Ce n’est pas notre rôle", conclut le pompier. Reste à savoir si la mesure permettra en pratique de réduire les agressions sur le terrain ou du moins de permettre que leurs auteurs soient plus facilement appréhendés.