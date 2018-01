publié le 29/01/2018 à 20:54

Pour lutter contre les graffitis haineux qui s'affichent parfois dans les rues de Montréal, au Québec, Corey Fleischer a choisi son arme : un Kärcher. Depuis cinq ans, ce Québécois efface méticuleusement chaque tag haineux qu'il repère dans cette ville pourtant cosmopolite. Si les tags antisémites sont les plus nombreux, ce qui a motivé ce jeune homme d'origine juive à réagir, les graffitis homophobes et islamophobes sont également répandus. Ils n'échappent pas non pas à l'oeil vigilant de Corey Fleisher.



Sa prise de conscience, il l'a eue quand, au volant de sa voiture et arrêté à un feu rouge, il a repéré une croix gammée taguée sur un bloc de ciment, rapporte 20minutes. "J’ai roulé juste à côté et j’ai été dégoûté par le graffiti et… par moi-même", a-t-il confié à la chaîne NowThis. "Je n’arrivais pas à croire que j’étais passé à côté de cette croix gammée sans rien faire."

Ne pouvant pas oublier ce symbole nazi, il est revenu sur les lieux pour l'effacer. Cette première expérience a été marquante pour Corey Fleischer qui a ensuite décidé de se consacrer exclusivement à cela. "J’étais comme drogué", a-t-il expliqué.

Après cinq ans a porter seul ce combat et à le financer de sa poche, il a créé le mouvement "Erasing Hate" ("effacer la haine" en français), qui permet de coordonner les opérations de nettoyage précise 20minutes. Désormais, Corey Fleischer et son équipe peuvent réaliser jusqu'à une trentaine de nettoyage par jour, notamment grâce au signalement des citoyens.



Pour que le mouvement prenne de l'ampleur, une application "Erasing Hate" devrait bientôt voir le jour. Celle-ci permettra à la fois de signaler les zones où se trouvent ces tags, mais aussi de lever des fonds pour que ces opérations de nettoyage soient lancées en Europe. "Je serai heureux de mener ce combat en dehors de Montréal, partout dans le monde", a déclaré Corey.