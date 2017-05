Festival de Cannes : quand Guillermo del Toro mangeait des kebabs

publié le 17/05/2017 à 12:15

Le Festival de Cannes est officiellement lancé mercredi 17 mai avec la cérémonie d'ouverture présentée par Monica Bellucci. À l'occasion de cette 70e édition du plus prestigieux des rendez-vous du cinéma, l'Agence France Presse a compilé les souvenirs de certaines personnalités du cinéma ainsi que plusieurs anecdotes croustillantes.



"Mon premier Festival, c'était avec Cronos en 1993, à la Semaine de la critique, se souvient-il. Nous sommes arrivés sans le sou et nous vivions sans le sou. Nous étions sept dans un appartement de deux chambres et on mangeait des kebabs bon marché", raconte Guillermo del Toro. On buvait des bières au Petit Majestic (un bar à bières derrière le palace éponyme, ndlr) quand on pouvait".

"Gagner le Prix de la Semaine de la critique (pour Cronos, ndlr) a changé ma vie, explique le réalisateur. Sans ça, je ne sais pas où j'en serais. Le prix a été pour moi une bouée de sauvetage dans un moment difficile".



