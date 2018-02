États-Unis : une jeune femme tente de prendre l'avion avec son paon

publié le 01/02/2018 à 22:30

C'est un compagnon de voyage comme un autre. Aux États-Unis, une jeune femme a tenté de monter dans un avion de la compagnie United Arilines avec son paon domestique, sans succès, rapporte le site Live and Let's Fly. Ce n'est pas une excentricité de sa part, car l'oiseau, qui se prénomme Dexter, est une sorte de traitement, un moyen pour elle de se sentir mieux. Adeptes de la zoothérapie, les Américains sont friands des "emotional support animal" (ESA), et il est courant d'en croiser dans les transports.



La possession d'un tel animal est prescrite par un médecin, dans le but de soulager des troubles mentaux, physiques et même sociaux. Avec les bons justificatifs, une personne qui possède un tel animal peut très bien voyager en avion avec celui-ci, sans qu'il ne soit placé dans la soute ou enfermé dans une cage. Si le paon n'est pas le type d'ESA le plus répandu, il est reconnu comme tel par les médecins et aurait donc dû voyager au côté de sa maîtresse.

La compagnie United Airlines a expliqué à la chaîne américaine Fox News que "cet animal n'a pas répondu aux directives pour un certain nombre de raisons, dont son poids et sa taille". La maîtresse du paon a expliqué sur Instagram qu'après six heures d'attente, elle et son paon allaient faire le trajet jusqu'à chez eux par la route.