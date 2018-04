publié le 16/04/2018 à 15:04

C'est presque l'un des personnages de la bande dessinée de René Goscinny et d'Albert Uderzo. La recette de cette concoction gauloise a été retrouvée à Cébazat, dans le Puy-de-Dôme. Plus précisément dans un vase, lui-même enfoui dans une tombe du IIème siècle avant J.C. Le site de fouilles de cette petite commune pourrait bien être le vrai village d'Astérix et Obélix.



Les recherches des archéologues ont permis d'y déceler une étrange mixture faite de vin et d'une décoction d'herbe... qui était, en réalité, du cannabis. C'était peut-être ça la clé de la force surhumaine des irréductibles Gaulois qui ont tenu en échec le camp romain de Babaorum.

Bien que la nouvelle fasse sourire, toutes les plantes aromatiques étaient testées par les Gaulois. C'est la première fois qu'un psychotrope a été retrouvé dans du vin. Il est donc possible que nos ancêtres aient recherché un effet planant. L'idée n'aurait pas déplu à Uderzo et Goscinny.