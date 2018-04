publié le 19/04/2018 à 15:11

Voilà une mésaventure dont ce serait bien passée une femme qui venait rendre visite à son mari, incarcéré à la maison d'arrêt. Véronique, c'est son prénom, se présente à l'entrée du parloir. Mais à son passage, le portique se met à sonner. Elle va alors vider son sac et ses poches. Mais l'alarme continue à se déclencher de plus belle. Véronique va donc être contrainte à se livrer, bien malgré elle, à un strip-tease devant tout le monde.



C'est effectivement l'armature métallique de son soutien gorge qui actionne le portique. Pas très agréable de se mettre ainsi à nu devant les autres visiteurs. Véronique va ainsi se rendre au parloir presque dans le plus simple appareil, en gilet et en collant, sans pouvoir récupérer sa robe, rapporte Le Journal du Centre.

L'épouse du détenu n'en est pas restée là. Elle a saisi la justice. Le tribunal administratif de Dijon vient de trancher : l'État devra lui verser 2.000 euros pour "traitement inhumains et dégradants". Pas d'effeuillage en public, même quand un portique exige le contraire.