Périgord : une mamie menaçait son voisin chaque soir avec un fusil

publié le 18/04/2018 à 14:20

Direction le Périgord noir, et plus précisément à Daglan, où une grand-mère armée voulait se faire justice toute seule. En effet c'est un voisin qui a signalé le comportement suspect de la retraité depuis plusieurs jours. Chaque soir, elle monte dans son véhicule, passe devant chez lui, baisse la fenêtre, le pointe avec son fusil puis redémarre.



L'homme finit par alerter les gendarmes. Mardi 17 avril, ils décident donc de monter une opération de surveillance. Et comme d'habitude à 21h, mamie recommence son manège mais cette fois les gendarmes l'interpellent. Sur le siège passager ils retrouvent un tromblon, une vieille arme à feu au canon évasé.

Mais ce n'est pas tout, mamie a un fort coups dans le nez avec 1,3 gramme d'alcool par litre de sang. Elle est mise en garde à vue et son permis lui est retiré. Mais alors pourquoi tout ce cirque, tous les soirs ? Et bien mamie voulait tout simplement faire peur à son voisin qui, selon elle, aurait dérobé son chien !