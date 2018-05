publié le 07/05/2018 à 11:35

Il voulait simplement profiter d'un peu d'air frais. Considérant que l'atmosphère à l'intérieur de l'avion ou il se trouvait était trop chaude et étouffante, un homme de 25 ans a tout simplement voulu ouvrir une fenêtre pour y remédier. Il a donc naturellement actionné la première poignée qui se trouvait devant lui, pour voir à sa grande surprise la porte de l'issue de secours tomber, et la glissière d'évacuation des passagers se déployer, comme le rapporte le South China Morning Post.



"Il faisait tellement chaud dans l'avion. J'ai juste abaissé la poignée de la fenêtre qui se trouvait devant moi. Quand la porte est tombée, j'ai paniqué", raconte le passager maladroit, qui semblait penser sincèrement que les hublots d'un avion pouvaient s'ouvrir comme des vitres de voiture. La police a été immédiatement alertée par l'équipage. L'homme a été placé en détention pour une durée de 15 jours et sommé de payer une amende de 70 000 yuan, soit un peu plus de 9 000 euros. Une enquête a été ouverte, à laquelle collaborera la compagnie, dont le nom n'a pas été rendu public, et qui a cependant affirmé que ses équipes transmettaient bien les consignes de sécurité à tous les passagers au décollage de chaque vol.

Une mésaventure qui n'est qu'un épisode de plus dans la série des passagers chinois ouvrant "par mégarde" des issues de secours dans des avions. En avril 2016, comme le rappelle le South China Morning Post, un homme avait également voulu "prendre l'air", déclenchant l'ouverture d'une porte peu de temps avant le décollage de son vol. L'année précédente, un passager avait confondu la poignée d'une issue de secours avec une rampe sur laquelle s'appuyer, provoquant lui aussi une ouverture intempestive de la porte.