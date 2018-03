publié le 28/08/2016 à 05:32

Le choc a été rude pour ces deux amis de longue date. Après des tests ADN ils ont appris qu'ils avaient été échangés à leur naissance, 41 ans plus tôt. Leon Swanson et David Tait Jr. sont nés à trois jours d'intervalle, le 31 janvier et le 3 février 1975 dans un hôpital géré par le gouvernement canadien de Norway House, un village de 5.000 habitants situé à plus de 450 km au nord de Winnipeg dans la province du Manitoba au centre du Canada.



Les premiers tests ADN ont démontré que David Tait Jr était l'enfant biologique de Charlotte Mason, la "mère" de Leon Swanson. Lors d'une conférence de presse, David Tait Jr s'est dit "bouleversé, confus et en colère". En pleurs, il a répété : "Je veux des réponses, je veux des réponses". Leon Swanson attend lui encore le résultat de son test mais les familles se disent sûres qu'il confirmera l'échange.

L'hôpital déjà au centre d'une affaire similaire

Ce n'est pas la première fois que l'hôpital de Norway House se retrouve au cœur d'une affaire de bébés échangés. En novembre 2015 Luke Monias et Norman, nés dans ce même hôpital le 19 juin 1975 avaient appris que la mère biologique de Luke n'était autre que Rebecca Barkman.

"C'est fondamental de comprendre comment cela a pu se passer", a déclaré la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott. Une enquête indépendante va être lancée et des tests ADN vont être distribués aux personnes nées dans l'hôpital de Norway House au milieu des années 1970. "La première fois aurait pu être considérée comme une erreur, mais ce second cas doit être considéré comme un acte criminel", a estimé l'ancien ministre des Affaires autochtones du Manitoba, Eric Robinson, né lui aussi dans cet hôpital.





Cet hôpital est situé au cœur de la communauté des Cris, un peuple autochtone du Canada. Les Autochtones ne représentent que 4,3% de la population canadienne, soit 1,4 million de personnes, mais sont, en proportion plus nombreux à être victimes d'homicides ou agressions, ainsi que d'inégalités économiques et sociales.