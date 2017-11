Abbaye de Cluny : les archéologues découvrent un incroyable trésor médiéval

publié le 15/11/2017 à 12:20

C'est une "découverte exceptionnelle". Mardi 14 novembre, une équipe de chercheurs dirigés par Anne Baud et Anne Flammin, du CNRS et composée de chercheurs de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, ainsi que d'étudiants des Universités Lyon-I et II, ont fait part de leur trouvaille : "Plus de 2.200 pièces et oboles en argent, 21 dinars musulmans en or, un anneau sigillaire et d’autres éléments en or".



Une découverte majeure réalisée sur le site de l'Abbaye de Cluny, dans la Saône-et-Loire. "C’est la première fois que ces deniers sont retrouvés en si grand nombre et qu’un tel trésor réunit, au sein d’un même ensemble clos, des monnaies arabes en or, des deniers d’argent et un anneau sigillaire", se félicite l'équipe de fouille.

Les deniers et oboles en argent, découverts lors de cette opération archéologique, datent probablement de la première moitié du XIIe siècle. Ces monnaies étaient frappées, à l'époque, directement à l'Abbaye de Cluny. Dans une poche de peau tannée nouée, les chercheurs ont découvert 21 dinars en or, venus d'Espagne et du Maroc et datés entre 1121 et 1131.



Autre découverte, et la plus précieuse, un anneau sigillaire - qui sert à imprimer des sceaux - en or. Une inscription et le buste d'un dieu figurent sur la bague, permettant d'estimer la date de fabrication à la première moitié du XIIe siècle. Ce trésor serait donc resté enfoui, caché sous l'ancienne infirmerie de l'Abbaye de Cluny, pendant près de huit siècles et demi.

A hoard of gold and silver dating from the 12th century was recently unearthed at the Abbey of Cluny. Who hid this treasure and why?

Full article: https://t.co/l37v3RtSaI pic.twitter.com/QS2oPWaQsz — CNRS (@CNRS) 14 novembre 2017

L'abbaye de Cluny, un puis d'Histoire inépuisable

Fondée par Guillaume le Pieux en 910, l'Abbaye de Cluny est l'un des joyaux du patrimoine français. Très vite, elle devient l'une des plus importantes capitales de l'Europe chrétienne, et est à la tête d'un gigantesque réseau de monastères et de prieurés dans toute l'Europe. C'est d'ailleurs cette importance qui a autorisé l'Abbaye à frapper sa propre monnaie - ce qui est unique dans la chrétienté avant 1252 -, dont 2.200 pièces viennent d'être découvertes.



Il était donc inévitable qu'elle attire l'attention des chercheurs, faisant l'objet de nombreuses opérations de fouilles archéologiques. Toutefois, cette découverte faite lors de la campagne d'automne, bien qu'étant une avancée, suscite de nombreuses questions.



À qui ce trésor pouvait-il appartenir, et pourquoi était-il caché ? "Un religieux a peut-être voulu enfouir son pécule, avance prudemment Anne Flammin, l'une des responsables de l'opération. Le lieu de la découverte pourrait aussi être lié au cellérier, le moine qui gérait les dépenses alimentaires du monastère".