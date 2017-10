Un mégot de cigare vendu plusieurs milliers d'euros

publié le 24/10/2017 à 14:46

C'est un morceau d'histoire. Le reste d’un cigare fumé par Winston Churchill a été vendu aux enchères pour 10.000 euros. Le mégot a partiellement été consommé par l’ancien Premier ministre britannique le 11 mai 1947 à l’aéroport du Bourget près de Paris.



La pièce a été acquise par un collectionneur privé de Palm Beach en Floride (États-Unis), dont l'identité n'a pas été révélé. Le reste du cigare de 10 centimètres avait été récupéré dans un cendrier par l'aviateur britannique aux commandes de l'avion qui a amené Winston Churchill et sa femme à Paris.

C'est au cours de cette visite en mai 1947 que l'ancien Premier ministre britannique a reçu la Médaille Militaire, l'une des plus hautes distinctions militaires françaises.



Cette vente n'est pas une première. En 2015, un mégot de cigare de Churchill avait été vendu aux enchères pour environ 2.200 euros. Cette pièce-là était nettement plus petite et en moins bon état.