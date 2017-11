Révolution russe de 1917 : la prise du palais d'Hiver, à Petrograd

publié le 06/11/2017 à 11:13

L'image du jour est un photo que nous avons tous étudiée dans nos livres d'histoire... Une image iconique de la révolution russe ! Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 octobre 1917, à Petrograd, devenue aujourd'hui Saint-Pétersbourg, les bolcheviques prennent le palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire de Kerenski. Le navire de guerre l'Aurore menace d'en détruire les façades.



Ce coup à blanc est le signal de l'assaut. Sur la photo, une foule massive d'hommes armés. Les insurgés s'élancent vers le palais plongé dans les fumées. Le problème, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça ! Il n'y a pas eu de lutte, pas de résistance et seulement 5 blessés légers... Bien loin de cette reconstitution spectaculaire avec 11.000 figurants faite pour le cinéma !



Lénine et Trotski ont tout de suite compris le pouvoir de l'image... Dimitri Beck, directeur de la photo à POLKA, s'est d'ailleurs rendu à Moscou pour retrouver ces photos de la révolution où réalité et fiction se mélangent, où information et propagande ne font qu'un... Une légende révolutionnaire diffusée dans tout le pays grâce au rail.



Et toutes ces photos sont donc à retrouver dans le hors-série : POLKA/HISTORIA "OCTOBRE 17 L’ALBUM ROUGE de la révolution en images".



À noter également : l'exposition "Sergei Eisentein : October in the winter palace. Collection privée d'Alexander Dobrovinsky au musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg, jusqu'au 4 février 2018.