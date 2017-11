Sibérie : découverte d'un lionceau des cavernes de plus de 20.000 ans

Crédit : Capture / The Siberian Times

publié le 14/11/2017 à 20:08

Une découverte exceptionnelle. Un lionceau des cavernes a été retrouvé congelé par un habitant de Sibérie, sur l'une des rives de la rivière Tirekhtykh, a relaté le Siberian Times, jeudi 9 novembre.



Le petit animal de 45 centimètres pour 4 kilogrammes serait mort entre un mois et demi et deux mois, il y a 20.000 à 50.000 ans d'après les chercheurs. Mais l'analyse de ses dents devrait permettre de déterminer cette période avec plus de précision. Son sexe n'a en revanche pas encore été déterminé.

"C'est un lionceau parfaitement préservé, tous les membres ont survécu. Il n'y a pas de traces de blessures extérieures sur sa peau", a expliqué Albert Protopopov, l'un des paléontologues qui a pu l'examiner. Le lion des cavernes était un félin apparenté au lion qui peuplait l'Eurasie entre -300.000 et -16.500 ans. Plus grand que les lions actuels, il pouvait mesurer jusqu'à trois mètres de long. Son extinction avait été provoquée par un réchauffement du climat, qui avait entraîné une disparition de ses proies.

En 2015, deux autres lionceaux des cavernes baptisés Uyan et Dina avaient déjà été découverts dans la même région. Mais ceux-ci étaient plus jeunes, entre deux et trois semaines. Avec le nouveau lionceau des cavernes, "le degré de conservation est encore meilleur", a assuré Albert Protopopov qui avait déjà mené des recherches sur les deux précédents lionceaux.