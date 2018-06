publié le 12/06/2018 à 09:21

Après l'association entre Auchan et le super poids lourd chinois Alibaba, celle entre Monoprix et Amazon, c'est maintenant au tour de Carrefour de basculer vers le commerce digitalisé. C'est un tourbillon d'alliances et de batailles qui ne fait que commencer.



Depuis l'irruption d’Amazon dans le commerce alimentaire, les hostilités sont ouvertes. Elles n'avaient jamais cessé, mais là on entre dans celles du XXIe siècle. On parle d'intelligence artificielle dans les magasins, d'assistants vocaux pour passer ses commandes, de livraisons par drone, et surtout - c'est l'enjeu stratégique de ces rapprochements - du contrôle des fameuses données personnelles qui permettent aux entreprises de tout savoir sur nos consommations et nos attentes.

Carrefour a-t-il besoin de l'aide de Google pour faire face à ces mutations ? Pour le groupe français, il s'agit de rattraper un retard assez lourd dans le e-commerce. En dupliquant l'accord qui lie déjà aux États-Unis Walmart, numéro 1 mondial de la grande distribution, à Google via une plateforme Internet, il peut gagner beaucoup de temps.

Une double opportunité pour Carrefour

Pour le Français, c'est une double opportunité : il bénéficie de l'expérience américaine ; et sur un plan strictement économique, il va, dès 2019, étendre ses points de contacts vers la clientèle que va drainer sur sa plateforme le très puissant Google.



Le supermarché traditionnel, de l'histoire ancienne ? Toutes les grandes enseignes de la distribution brutalisent leur organisation pour passer du bon vieux Caddy à la vente 2.0.



Dès aujourd'hui, les assistants vocaux (celui de Google, d'Amazon ou d'Apple) lancent vos commandes qui, dans l'heure, vous attendent dans un drive ou sont livrées à la maison. Ces assistants connectés ordonnent le panier de commissions en fonction des recettes que vous lui suggérez.

Nos données à la merci de l'IA

Après, il y a le cœur de la bataille à venir : la collecte de nos données pour nourrir des centres d'intelligence artificielle. Carrefour, Auchan et Leclerc enregistrent des millions de transactions quotidiennes. Leur portefeuille de clients encartés équivaut presque à celui de la population active.



Une mine d'informations que l'intelligence artificielle va décoder et transformer en actions commerciales, puis financières avec la guerre de moyens de paiement. C'est cette mutation qui explique le rapprochement entre l'hyper de papa et la nouvelle économie.

