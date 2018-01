Sa fourrure blanche et rosée a fait son apparition dans l'enclos du zoo de Beauval peu après 10 heures du matin, le 13 janvier 2018

Sa fourrure blanche et rosée a fait son apparition dans l'enclos du zoo de Beauval peu après 10 heures du matin, le 13 janvier 2018 Crédits : GUILLAUME SOUVANT / AFP | Date :

Instant câlin entre Yuan Meng, 5 mois, et sa maman Huan Huan

Instant câlin entre Yuan Meng, 5 mois, et sa maman Huan Huan Crédits : GUILLAUME SOUVANT / AFP | Date :

Yuan Meng et sa maman Huan Huan partagent un moment de tendresse, pour la première fois aux yeux du public, samedi 13 janvier 2018

Yuan Meng et sa maman Huan Huan partagent un moment de tendresse, pour la première fois aux yeux du public, samedi 13 janvier 2018 Crédits : GUILLAUME SOUVANT / AFP | Date :

et AFP

publié le 13/01/2018 à 15:53

"Yuan Meng explore son nouvel environnement", indique une vidéo postée sur la page Twitter du zoo de Beauval. L'établissement du Loir-et-Cher a présenté ce samedi 13 janvier son panda vedette, Yuan Meng, 11 kilos d'une boule de poils aussi pataude qu'adorable. Cinq mois après sa naissance, le bébé panda a effectué sa première sortie publique. Les admirateurs étaient venus nombreux pour assister à l'événement.



Yuan Meng, qui signifie "accomplissement d'un rêve", pelage gris et blanc rosé, s'est affiché en présence de sa maman Huan Huan, dans son enclos, peu après 10 heures. Dès 8 heures du matin, avant l'ouverture du zoo, une file d'attente importante s'était constituée devant les grilles. "Nous sommes partis à 4 heures du matin, nous avions mis le réveil à 3 heures, raconte Delphine, venue de l'Oise avec son fils Kylian. Mon fils voulait absolument voir le bébé panda. Nous avons le sentiment d'assister à un moment historique. C'est très émouvant."

#YuanMeng explore son nouvel environnement !... ¿ pic.twitter.com/MVhmzgvxbE — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 13 janvier 2018

Les visiteurs ont été accueillis par la famille Delord, propriétaire du zoo, avec des viennoiseries, du café et du chocolat chaud. Ils ont pu admirer Yuan Meng qui déambulait dans la loge intérieure aménagée. Le jeune panda de plus de 10 kilos descendait une à une les roches sous les yeux d'une soigneuse prête à intervenir en cas de chute. Il a ensuite déboulé sur sa maman pour lui faire un câlin. De son côté, le papa, Yuan Zi, imperturbable, mangeait du bambou dans un autre espace.

Le succès de la "choupitude" des pandas

"Cela fait dix jours que nous le sortons dans cet enclos pour qu'il s'habitue et que nous puissions vérifier que les aménagements réalisés sont sans danger", a expliqué Baptiste Mulot, responsable vétérinaire. "Les pandas ne sont pas gênés par le public, ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de monde pour les voir", a-t-il précisé. Pour Delphine Delord, directrice de la communication du zoo de Beauval, "l'engouement est extraordinaire". "La 'choupitude' des pandas est à nouveau avérée. On ne s'attendait tout de même pas à un tel déferlement".



En décembre, Brigitte Macron avait rendu visite au bébé panda, à l'occasion d'une grande cérémonie de baptême en présence de dignitaires chinois. Conformément à la tradition, Brigitte Macron est, avec l'épouse du président chinois, la marraine du petit ours herbivore qui ne pesait que 142 grammes à sa naissance, le 4 août dernier.