Il s'appelle Yuang Meng, a 5 mois et pèse près de 11 kg. Que représente vraiment en termes d'intérêt et d'importance la présentation au public du bébé panda du zoo de Beauval ? Invitée de RTL samedi 13 janvier, Delphine Delord, directrice de la structure, promet que l'animal, chouchouté par deux soigneurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, "va faire le spectacle, va monter sur les rochers, tourner, rebondir et jouer avec sa mère."



Avec cette cérémonie, le ZooParc du Loir-et-Cher peut-il espérer une fréquentation exceptionnelle ? "Beaucoup de nos fans vont venir en masse pour voir Yuang Meng. On les a abreuvés de photos, de vidéos. Nos visiteurs ont pu les voir sur des écrans géants", affirme la directrice du zoo.

Depuis sa naissance, ce panda, offert à la France par la Chine, est au cœur des relations diplomatiques entre les deux pays. Brigitte Macron, marraine de l'animal, avait ainsi assisté à son baptême le 4 décembre 2017. "On est restés très heureux qu'elle ait accepté d'être marraine, elle connaît très bien Beauval (...) Nous avons beaucoup parlé de conservation des espèces menacées avec Emmanuel Macron. Je pense qu'il a compris tous les enjeux de la protection et tout ce que nous faisons à travers notre association, Beauval Nature", se réjouit Delphine Delord.