publié le 06/09/2017 à 17:14

Quelques jours après le passage de l'ouragan Harvey aux États-Unis, c'est au tour d'Irma de menacer les Antilles. Selon Météo France, cette tempête tropicale formée dans l'Atlantique s'est mue en un ouragan de catégorie 5 qui devrait frapper les Antilles avec des vents pouvant atteindre 215 kilomètres/heure. Ouragan, cyclone, typhons : quelle différence y a-t-il entre ces termes ? Ces trois phénomènes météorologiques sont des tempêtes violentes, dont les vents atteignent des vitesses supérieures à 119 km/h. Elles relèvent du même mécanisme, mais leur nom change en fonction de leur localisation géographique. Dans l’Atlantique et le Pacifique Nord, celles-ci sont appelées "ouragans" (ou “hurricanes” en anglais). Dans le nord-ouest du Pacifique, elles portent le nom de "typhons". Dans l’océan Indien et le sud du Pacifique, ces phénomènes sont connus sous le nom de "cyclones tropicaux ".

500 à 1.000 kilomètres de diamètre

Pour que ces perturbations se forment, plusieurs conditions doivent être réunies : la surface de l’eau doit être élevée (supérieure à 26°C) et l’atmosphère chargée d’humidité afin que le mouvement de tourbillon caractéristique d'un cyclone soit initié. Une fois formés, cyclones, typhons et ouragans s’étendent sur 500 à 1.000 kilomètres. Même s'ils génèrent souvent des vents très violents, ils se déplacent à environ 30 km/h. Ils sont formés de bandes spiralées, qui s'enroulent autour d'un centre de rotation, l'oeil du cyclone. Dans cette zone, qui mesure entre 30 et 60 kilomètres de diamètre, les vents et les pluies sont très faibles. Autour de cet oeil, le mur de l'oeil est l'endrot où les vents sont les plus importants.