Une plante carnivore pour piéger les frelons asiatiques

Le frelon asiatique, accusé de tuer les abeilles, est en train d'envahir la France. Des chercheurs de Montpellier ont peut-être trouvé la parade.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 24/01/2017 à 06:57

Cette plante carnivore, qui s'appelle la sarracenia, attire le frelon avec d'abord se jolies couleurs, mais aussi avec son odeur. Elle dégage un parfum irrésistible pour certains insecte qui viennent se poser sur sa feuille, en forme de cornet. Le frelon se régale. Sauf que le nectar contient un somnifère qui finit par l'endormir. Quand il se réveille, la plante l'empêche de ressortir. Elle le bloque avec de petits poils et va tranquillement le digérer. Les plantes carnivores capturent des insectes pour se nourri de leurs minéraux ( du phosphore, du potassium).



Cette jolie plante verte et rouge a la particularité d'attirer les frelons asiatiques. C'est une espèce invasive qui est arrivée en France à Bordeaux en 2004, cachée dans un pot de fleur venant de Chine. Une seule femelle a suffi pour coloniser 90% du territoire français. Ce frelon est dangereux pour l'homme. Il l'est aussi pour les abeilles. Il se met juste devant l'entrée des ruches, il attaque les abeilles, leur coupe la tête et les mange. C'est un vrai fléau pour les apiculteurs, qui n'ont pas trouvé de piège pour l'instant.



À Montpellier, au laboratoire de botanique, les recherches avancent. Mais il va falloir encore un peu de temps avant de relâcher dans la nature de grande quantités de ce plantes carnivores, car aujourd'hui elles capturent aussi d'autres insectes. Il faut donc trouver la plante, la variété de sarracenia qui va s'attaquer surtout au frelon. Il faut aussi trouver la bonne couleur et le nectar précis pour éviter de faire disparaître en même temps les guêpes et les mouches qui, elles, n'ont rien fait de mal.