Cette innovation devrait permettre de faire baisser les pics de pollution en hiver, liés pour partie aux feux de cheminée.

> Une cheminée non polluante mise au point par deux Grenoblois Crédit Image : finoptim.eu Crédit Média : Virginie Garin Télécharger

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 08:52

C'est un insert qu'on installe dans la cheminée, qui réduit les émissions de particules fines de 80%. Cet insert est ouvert : il n'y a pas de vitre, donc c'est plus chaleureux. Pour éliminer la pollution, il y a un système de tubes placés dans le foyer, qui captent de l'air chaud et le réinjectent au-dessus de la fumée. Quand vous envoyez de l'oxygène chaud au-dessus d'une flamme, ça la réactive, ça ravive le feu et les flammes brûlent la fumée. Cela fait aussi qu'avec la même quantité de bois, la cheminée fournit quatre fois plus de chaleur.



Cette cheminée innovante coûte entre 2 et 4.000 euros, mais elle est très vite rentable. Elle a été mise au point par deux jeunes Grenoblois qui ont créé leur start-up, Finoptim. Ils viennent de trouver des financiers, pour plus d'un million d'euros de levée fonds.



Ils fabriquent tout à Grenoble et ont déjà vendu 400 de leurs cheminées surtout dans la région, dans la désormais célèbre vallée de l'Arve près de Chamonix où les habitant ont connu, entre décembre et janvier, trente-quatre jours de pollution consécutifs. Là, cette pollution est beaucoup liée aux chauffage au bois et aux cheminées.