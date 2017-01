Le secrétaire d'État aux Sports Thierry Braillard et les représentants de 20 événements sportifs vont s'engager à respecter l'environnement.

> En France, les grandes manifestations sportives seront écolos Crédit Image : THIERRY ZOCCOLAN / AFP Crédit Média : Virginie Garin Télécharger

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 12/01/2017 à 07:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Roland-Garros, le Tour de France, le Mondial de handball (qui vient de démarrer en France) ou les Jeux Olympiques (s'ils ont lieu à Paris) : une vingtaine de gros événements devront être organisés en respectant l'environnement. Hockey sur glace, badminton, marathon : toutes ces fédérations vont aussi signer une charte mise au point par le WWF. Exemple : 80% des spectateurs qui iront à ces manifestations devront le faire en transports propres (en commun, électrique). La Fédération de tennis le fait déjà pour Roland-Garros : elle a créé un site qui permet de venir de toute la France à Paris en covoiturage.



Autre objectif : qu'au moins la moitié de tous les repas servis soient faits avec du bio, des produits locaux ou de saison, et que 60% des déchets soient recyclés. Il faut aussi que les sites naturels soient respectés. Si Paris obtient les Jeux en 2024, la Seine devra être dépolluée, puisqu'elle va accueillir de compétitions de natation.

Au moins 25% d'énergie renouvelables

Les stades devront être éclairés avec au moins 25% d'énergie renouvelable. Sur les pelouses, les désherbants chimiques seront interdits. Il va falloir trouver des solutions, car sur les pelouses bio qui existent déjà il y a trop de vers de terre, et les joueurs glissent.



Cette charte a des critères précis, chiffrés. Car ces grands événements souvent polluent et font beaucoup de déchets. Qu'ils respectent le plus possible l'environnement est une bonne idée. Et ça va faire travailler du monde. Comme le petit pressing de Rémilly, 1.800 habitants en Moselle, qui, depuis mercredi 11 janvier, est chargé de laver tous les maillots des équipes de handball qui jouent à Metz. C'est un pressing écolo.