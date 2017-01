Le bottin téléphonique n'est plus distribué dans certains départements

REPLAY - Le bon vieil annuaire en papier est en voie de disparition. C'est une conséquence de la loi Macron pour la croissance votée en 2015.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 17/01/2017 à 10:14

Il est arrivé le même sort aux cabines téléphoniques. À quoi bon les garder ? Avant elles étaient comme les annuaires en papier : un service public. France Télécom et La Poste avaient pour mission de les maintenir. Mais la loi Macron a supprimé cette obligation. Les cabines ont donc disparu, et les annuaires risquent de ne pas faire long feu. La société Solocal qui, pour La Poste, gère les 21 millions d'annuaires diffusés par an a commencé à arrêter de distribuer les pages blanches dans dix-sept départements (surtout en Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde).



Elle estime qu'avec Internet, ça ne sert à plus rien. Tous ces bottins supprimés, ça fait de gros volume de papier en moins à transporter, donc des économies d'énergie. L'entreprise a décidé, en revanche, de continuer à distribuer les pages jaunes. Car elle a fait faire une étude auprès de 14 millions d'usagers. Majoritairement, les Français tiennent à leurs pages jaunes, qui seraient plus pratiques qu'Internet pour chercher par exemple en urgence un médecin.



Donc l'annuaire pages jaunes va survivre. Mais pour réduire l'impact sur l'environnement, il a été modifié. D'abord les pages jaunes sont moins jaunes. Il y a 20% d'encre en moins. Cela facilite ensuite le recyclage. Ensuite, les pages sont plus légères, le grammage a été diminué. Enfin, si vous faites partie des gens qui considèrent que l'annuaire en papier est inutile et que c'est du gaspillage, sur le site Internet recevoirmesannuaires.fr vous pouvez demander à ne plus les recevoir.