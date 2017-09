publié le 15/09/2017 à 06:49

La maison d'édition entrent-elles dans une zone de turbulences ? En France, un livre sur quatre doit en effet être détruit en France. Ce sont ainsi 142 millions d'ouvrages qui partent au pilon chaque année alors qu'ils n'ont même pas été lus. Un rapport réalisé par le Bureau d'Analyse Sociétale (le BASIC) reproche aux éditeurs leur politique commerciale. Ils renouvellent sans cesse leur offre, produisent en masse, inondent les librairies et les gares, et après il faut détruire les invendus. Le coût écologique est élevé. Il faut dire que 142 millions de livres, ça fait beaucoup d'arbres, d'énergie et d'eau pour faire la pâte à papier.



D'autant que le rapport explique qu'il y a encore trop peu d'ouvrages imprimés sur du papier recyclé. Seulement 10% des livres proviennent de la filière du recyclage. Le reste est fait avec du papier de plus en plus souvent importé, provenant de pays où on gère les forêts un peu n'importe comment. Une grosse partie vient du Brésil (environ la moitié). Le papier, là-bas, est fait avec des eucalyptus clonés qui nécessitent beaucoup d'eau, dont les paysans auraient besoin. Les plantations immenses, avec une seule essence, réduisent la biodiversité.

Pendant ce temps, les industriels français du papier - nous avons beaucoup d'arbres en France - ferment les uns après les autres ou licencient. Un emploi sur trois a disparu depuis l'an 2000 dans le secteur. Les auteurs du rapport préconisent de revenir au papier français, issus de bois de forêts certifiés ou du recyclage et de moins imprimer inutilement, donc d'éviter parfois de publier des livres de gens célèbres qui ne sont lus par personne.