Un carburant à partir de déjections de poulets, c'est possible !

publié le 09/05/2017 à 18:52

Roulera-t-on bientôt à l'excrément de poulet ? Des chercheurs de l'université Landmark, au Nigéria, ont créé un carburant à partir de matières fécales produites par des volailles, auxquelles a été ajoutée une mauvaise herbe. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue de la Société de chimie américaine, et relayés notamment par Le Huffington Post. Si pour l'instant, ce carburant insolite ne semble pouvoir alimenter que des générateurs, il pourrait être amené à résoudre deux grands enjeux environnementaux.



Les déjections de volailles, comme celles de nombreux animaux d'élevage, contiennent des traces de métaux lourds qui à terme contaminent le sol des exploitations et donc les eaux. Leur réutilisation permettrait donc de dégager les nappes phréatiques. Ce qui, dans le cas de la France, constituerait un énorme bonus. En 2014, l'Héxagone était le second producteur européen de volailles, avec 1,8 million de tonnes. Ensuite, le mélange d'excréments de poulets avec le "tournesol mexicain" permettrait de désherber à moindre frais et de préserver les exploitations agricoles.

Au Nigéria, cette plante a été introduite il y a plusieurs dizaines d'années. Dans la présentation de l'étude de l'université Landmark, il est spécifié que de plante ornementale, ce tournesol est devenue une véritable mauvaise herbe et "menace la production agricole sur le continent africain". Transformée en biogaz grâce aux déjections de poulets, cette herbe ne devrait alors plus gêner l'agriculture locale. Selon les proportions évaluées par les chercheurs nigérians, il faudrait huit kilos d'un mélange excrément-tournesol afin de produire trois kilos de biogaz. Un carburant qui permet de faire tourner pendant plusieurs heures un générateur.