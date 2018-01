publié le 04/01/2018 à 17:29

Pour les gourmands, la tragédie est en marche. D'ici à 2050, le chocolat pourrait avoir disparu de la surface de la terre, et surtout de nos assiettes. D'après l'étude d'une équipe de chercheurs américains de l'Université de Californie, la plante de cacao, avec laquelle est fabriquée le chocolat, pourrait être entièrement décimée à cause du réchauffement climatique, et ce, avant les trente prochaines années.



Des températures en hausse et un assèchement du climat causeraient, selon l'étude relayée par le site américain Business Insider, la disparition des cultures de cacao, plante cultivée essentiellement près de l’Équateur et dans des conditions climatiques bien spécifiques - une forte humidité et de la pluie abondante. D'ici à 2050, la température devrait augmenter de 2,1°C, ce qui causerait des dommages irréparables sur la planète.



Pour éviter une pénurie, des équipes de chercheurs se penchent dès maintenant sur des solutions alternatives. Ainsi, d'après le Daily Mail, l'entreprise américaine Mars, qui produit les barres chocolatées du même nom, travaille par exemple sur le développement d'une plante de cacao dont l'ADN aurait été modifié pour résister aux températures plus chaudes.