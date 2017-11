La pêche électrique bientôt autorisée ?

publié le 21/11/2017 à 06:49

Le long du filet traînent des câbles électriques qui envoient des décharges dans l'eau. Ces chocs paralysent les poissons qui remontent et sont font attraper. En principe, c'est interdit en Europe. Mais il y a des dérogations : un pays peut équiper 5% de ces bateaux, pas plus. Seulement, les Hollandais se moquent complément de cette règle. Plus du tiers de leurs bateaux pratiquent déjà la pêche électrique.



Les défenseurs des poissons dénoncent une pratique radicale, qui permet de pêcher plus, mais qui détruit tout. L'association Bloom a porté plainte d'ailleurs contre les Pays-Bas. Elle vient de lancer une pétition. Elle explique que quand un chalut électrique passe, il ne reste plus rien. Ça tue les autre poissons ou ça les brûle. La moitié des cabillauds ont la colonne vertébrale cassée.

Des décharges égales à celle d'un Taser

Mardi 21 novembre, la Commission "pêche" du Parlement européen pourrait voter la généralisation de cette technique. La France est contre ; les pêcheurs français, aussi. Aucun bateau français n'est équipé. Mais les Pays-Bas ont fait un tel lobbying auprès d'autres pays (la Belgique, l'Allemagne) qui pratiquent un peu la pêche électrique, qu'ils pourraient avoir gain de cause.



Ce sont des décharges égales à celle d'un Taser. Sur une crevette ou une raie, ça laisse des traces. À tel point que cette méthode de pêche est interdite dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis ou au Brésil. Les Chinois eux-mêmes, qui l'ont longtemps pratiquée, ont arrêté en 2000 car elle faisait trop de dégâts.