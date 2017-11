publié le 17/11/2017 à 06:20

L'hydrogène ne dégage que de la vapeur d'eau, et aucun polluant. Imaginez : pour débarrasser les centres-villes de tout ce qui nous encrasse les poumons, c'est la solution d'avenir. À Paris, cinquante taxis roulent déjà à l'hydrogène. Il y a une station près de la Seine où ils peuvent aller remplir leur réservoir en trois minutes. Une autre va ouvrir le mois prochain à l'aéroport d'Orly. En tout, 7.000 voitures roulent dans le monde à l'hydrogène (surtout au Japon), quelques bus, et bientôt un train en Allemagne.



C'est un gaz qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut le fabriquer. On peut l'extraire d'un autre gaz, le méthane. C'est la solution actuelle, et la moins chère. Mais quand on sépare l'hydrogène du méthane, ça dégage du gaz carbonique. Donc ça c'est mauvais pour le climat.

Bon pour le climat et le business

On peut aussi trouver l'hydrogène dans l'eau. On l'extrait en pratiquant l'électrolyse. Vous l'avez peut-être fait en cours de chimie. Il faut simplement de l'électricité. Si elle est solaire ou éolienne, on obtient une énergie qui ne pollue pas du tout. Pour l’instant cette méthode est plus chère.



À Bonn, dix-huit grands groupes industriels, dont Air Liquide pour la France, sont venus expliquer que ça les intéresse, qu'ils vont faire de la recherche pour développer la production à base d'eau, qu'ils devraient faire baisser les coûts. Ces groupes estiment que cette nouvelle énergie va pouvoir réduire de 20% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 et créer un énorme business de 2.500 milliards de dollars par an.