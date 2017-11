et Loïc Farge

publié le 20/11/2017 à 07:38

Une nouvelle saison de BirdLab vient de commencer. C'est une grande étude scientifique pour voir comment les oiseaux se comportent en hiver. Si vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez participer. Il suffit d'installer deux mangeoires identiques, de mettre dessus des graines de tournesol ou des boules de graisse, d'attendre quelques jours que les oiseaux arrivent. Ensuite, vous allez jouer pendant cinq minutes par jour sur votre smartphone ou sur une tablette.



Il faut télécharger l'application BirdLab. D'abord elle vous apprend à reconnaître les oiseaux, à distinguer une mésange bleue d'une charbonnière, un moineau, un rouge-gorge ou une corneille (vingt-quatre espèces en tout). Ensuite, il faut observer et noter leurs allées et venues entre les mangeoires. C'est un jeu, mais le but est de faire progresser la science. Il est proposé par le Muséum national d'Histoire naturelle.

Science participative

Les ornithologues s'intéressent, par exemple, à la perruche à collier. En Île-de-France, l'espèce est arrivée dans les années 70 à Orly. Un couple s'est échappé d'une cage. C'était la mode des oiseaux exotiques. Depuis, il y en a 8.000. Elles sont vertes et elle crient fort. Est-ce qu'elles dérangent les autres oiseaux ? Est-ce que ce n'est pas une espèce invasive ? Vos observations sur les mangeoires, pour voir si elles font fuir les autres, vont permettre de le savoir, ou encore si le réchauffement du climat a un impact sur les migrations.



Ces programmes de science participative concernent aussi les chauves-souris, les escargots et les papillons (1,5 million de papillons ont été comptés par les particuliers en dix ans).