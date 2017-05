Pollution : des Indiens manifestent devant le siège de deux banques françaises

publié le 22/05/2017 à 11:35

Les Indiens appellent les tuyaux qui transportent le gaz les grands serpents. Et ils ont peur des grands serpents. Six indiens d'Amérique manifestent ce lundi 22 mai devant les sièges de deux grandes banques françaises pour leur demander de protéger leur terre sacrée.



BNP Paribas et la Société Générale s'apprêtent en effet à financer au Texas la construction de gazoducs qui passeraient sur les territoires indiens et qui risquent de les polluer. Parmi eux, Juan, le représentant de la tribu Estok Gna au Texas. Il a de longs cheveux noirs, il porte une tunique indienne sur un jean. Et Juan a peur des gazoducs qu'il appelle les grands serpents.

Il y a 5 projets de construction au Texas que ces deux banques françaises s’apprêtent à financer. Ce sont d'immenses tuyaux qui vont passer sur les terres des tribus indiennes, sur un site historique avec des tombes. Mais les indiens ont surtout peur de la pollution.

Déjà deux pipelines ont cédé aux États-Unis

Juan confie avoir peur de la pollution des nappes phréatiques. "La fracturation hydraulique pollue les nappes phréatiques et les gazoducs risquent aussi de polluer, explique-t-il. Il y a eu récemment deux exemples aux États-Unis de pipelines qui ont cédé et empoisonné des rivières".



Récemment, aux États-Unis deux gazoducs ont lâché et empoisonné des rivières. Donc il va faire une action à Paris et il va même participer demain aux Assemblées générales des banques, car l'ONG qui les soutient "les amis de la terre" a acheté quelques actions de BNP-Paribas et de la Société générale. Six représentants de tribus indiennes vont donc pouvoir s'exprimer face aux dirigeants des banques pour leur demander de renoncer à financer... "les grands serpents".

Deux représentants de la tribu indienne d'Estok Gna au Texas. Crédit : RTL