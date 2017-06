publié le 21/06/2017 à 11:05

Ce sera une grande première. La mairie de Paris prévoit une journée 100% sans voiture le dimanche 1er octobre, entre 11 heures et 18 heures. Cette fois, c'est tout le périmètre de la capitale française qui sera concerné par l'opération, révèle Le Parisien, ce mercredi 21 juin.



Pour la troisième édition de cette journée, la ville étend ses ambitions. Aucun véhicule ne pourra circuler dans la ville, à l'exception du périphérique et des bois de Boulogne et de Vincennes, qui resteront ouverts. En 2015, seul l'hyper-centre avait été réservé aux piétons et cyclistes ; l'an dernier, la zone avait été élargie, comprenant 45% de la surface de la capitale. Avec un final un bilan à nuancer : Airparif saluait "l'impact positif sur la qualité de l'air" intra-muros mais notait l'augmentation du dioxyde d'azote en banlieue parisienne. .

Cette année encore, des dérogations peuvent être accordées aux véhicules de secours, de transport en commun (bus de tourisme non compris) et aux artisans qui peuvent justifier d’une activité ce dimanche, ou aux taxis. Leur vitesse sera cependant limitée à 30 km/h. Cette interdiction de circuler s'applique aussi aux véhicules électriques.



"Nous avons fait le choix de la simplicité", explique Christophe Najdovski, adjoint EELV de la maire de Paris chargé des transports. "Le précédent dispositif, trop compliqué, était peu lisible", reconnaît-il dans le quotidien. "L’idée, c’est de montrer qu’on peut vivre la ville autrement, sans voiture. Ce n’est pas un frein au tourisme. Au contraire. On voit bien que la piétonnisation des voies sur berge a renforcé l’attractivité de Paris", souligne l'adjoint.