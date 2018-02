Nucléaire : le centre de retraitement de La Hague, un site sous haute protection

publié le 02/02/2018 à 06:16

Le site surplombe la mer (c'est très beau) dans le bocage normand. Là dans d'immenses bâtiments gris, sont acheminés les déchets de toutes les centrales de France. Il faut franchir deux sas de sécurité.



Il y a 7 kilomètres de clôtures, de grillage et de barbelés, ainsi que 150 homme armés. C'est un coffre-fort. Depuis Fukushima, toutes les protections ont été renforcées. Quand vous allumez la lumière chez vous, il a fallu avant du combustible nucléaire. Quand il est usé, il termine ici.

D'abord il va rester sept ans dans une piscine, pour le refroidir. Il y a quatre piscines turquoises de 70 mètres remplies de déchets dans des tubes en acier. Au bout de sept ans, ils sont coupés en petits morceaux et plongés dans de l’acide.

Tout se passe sans aucun contact humain. Tout est fait avec des bras robotisés, derrière des vitres d'un mètre d'épaisseur. Car ces déchets peuvent vous tuer en une seconde.

15.000 containers en attente depuis 40 ans

La dernière étape consiste à séparer ce qui peut être recyclé, l'uranium et le plutonium. Car 96% des déchets nucléaires se recyclent en combustible. Les 4% restants, sont les plus dangereux. Ceux-là sont emprisonnés dans du verre, et entreposés dans une enveloppe en béton de 2 mètres de béton.



Quelque 15.000 containers attendent certains depuis quarante ans, pour partir un jour vers leur tombeau. Ce sont les fameux déchets qui iront à Bure, dans la Meuse, à 500 mètres sous terre. Car ici à la Hague, les bâtiments sont construits pour résister 100 ans seulement. Or ces déchets seront encore radioactifs dans 100.000 ans.