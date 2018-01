Fessenheim : la fermeture du site nucléaire pose la question de l'emploi

et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/01/2018 à 08:34

Il s'agit d'un dossier brûlant pour le gouvernement. Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, achève une visite de trois jours sur le site de Fessenheim (Haut-Rhin). L'objet de la manœuvre ? Préparer la fermeture de la centrale nucléaire alsacienne, la plus ancienne encore en activité en France.



Vendredi 19 janvier, Sébastien Lecornu a installé le comité de pilotage pour la reconversion du site. Car si sa fermeture est une chose, l'avenir du département est une question cruciale, notamment au niveau économique. La centrale nucléaire représente près de 2.000 emplois dans le secteur et pèse 14 millions d'euros dans la fiscalité locale.

Face aux inquiétudes des salariés, Sébastien Lecornu a joué cartes sur table. Il n'y a pas "d'entreprise magique", a-t-il reconnu. Néanmoins, les salariés d'EDF vont se voir proposer des postes dans d'autres établissements du groupe. Une solution qui ne convient pas à chacun. "Il est hors de question que je déménage, je n'ai rien demandé", tranche un salarié, au micro de RTL.



Ces prochains jours, une cellule de reclassement va être mise en place. "On demande un accompagnement à long terme", insiste le maire de Fessenheim, Claude Brender. L'exécutif a aussi pour ambition de faire du Haut-Rhin un département pilote en matière d'énergies renouvelables.