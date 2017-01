Le temps de ce mercredi 25 janvier sera toujours hivernal.

Crédit : SIPANY/SIPA Des femmes courent dans le froid (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 25/01/2017 à 06:04

Le temps sera toujours hivernal ce mercredi 25 janvier, selon le bulletin de Météo-France, qui annonce un risque de pluies verglaçantes dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, ainsi que des chutes de neige à basse altitude. Le risque de pluies verglaçantes, un phénomène peu habituel sur ces départements, est plus marqué du centre des Bouches-du-Rhône au centre du Vaucluse, entre 6h et 10h du matin. Des chutes de neige à très basse altitude, voire en plaine, sont également possibles.



En début de matinée, sur le sud-ouest de Rhône-Alpes, de faibles chutes de neige pourront encore blanchir les sols jusqu'à très basse altitude, vers 300 mètres en général, localement en plaine, puis elles se limiteront peu à peu au relief. Sur l'ouest de la région Paca et en basse vallée du Rhône, il pleuvra près du littoral, mais dans les terres, des pluies verglaçantes ou des chutes de neige seront possibles à très basse altitude, voire en plaine jusqu'en milieu de matinée.



L'après-midi les précipitations se maintiendront entre l'ouest de Paca et le sud-est du Massif central et gagneront le Languedoc-Roussillon, avec des chutes de neige sur le relief vers 200 à 300 mètres, de la pluie près des côtes. Sur la Corse, les averses seront plus fréquentes sur l'ouest de l'île.



Sur le reste du pays, un temps plus calme mais froid dominera, sous un ciel souvent gris ou des brouillards givrants en matinée sur les deux tiers nord-est, un soleil plus généreux sur la Bretagne et au sud de la Garonne. L'après-midi, de belles éclaircies se développeront sur le Nord-Est, alors que les nuages résisteront davantage du Nord au Centre.

Les températures

Après une nuit glaciale sur la plupart des régions, les températures maximales, en baisse par rapport à mardi, seront comprises entre 1 et 6 degrés entre Manche et Pyrénées, localement 8 en Bretagne, elles atteindront entre 6 et 13 degrés sur le pourtour méditerranéen, mais plafonneront entre -3 et +1 degrés ailleurs.